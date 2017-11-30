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BRIEF-Entravision Communications Corp Enters Into New Secured Bank Credit Facility
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#Regulatory News
November 30, 2017 / 9:24 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Entravision Communications Corp Enters Into New Secured Bank Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Entravision Communications Corp:

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION ENTERS INTO NEW SECURED BANK CREDIT FACILITY

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP - HAS ENTERED INTO A NEW $300 MILLION SECURED BANK CREDIT FACILITY

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP - NEW FACILITY REPLACES COMPANY‘S EXISTING SENIOR SECURED TERM LOAN CREDIT FACILITY ENTERED INTO ON MAY 31, 2013

* ENTRAVISION COMMUNICATIONS-EXPECTS TO USE PROCEEDS TO REPAY ABOUT $290 MILLION REMAINING UNDER CO‘S TERM LOAN CREDIT FACILITY ENTERED INTO ON MAY 31, 2013​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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