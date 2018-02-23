BRIEF-Episurf Medical Presents Strategy Update

Feb 23 (Reuters) - EPISURF MEDICAL AB:
* EPISURF MEDICAL PRESENTS STRATEGY UPDATE, NEW EXTERNAL FINANCING AND LONG-TERM OPERATING TARGETS
* IS CLOSE TO LAUNCHING AN IMPORTANT AND COMPREHENSIVE CLINICAL MULTICENTER STUDY IN US AND EUROPE
* HAS ENTERED INTO EARLY COLLABORATIVE DISCUSSIONS REGARDING US MARKET.
* LONG-TERM PROFITABILITY GOAL: EPISURF MEDICAL TARGETS A LONG-TERM OPERATING MARGIN OF 40%
* HAS TAKEN DECISION TO PURSUE A CLINICAL STUDY AIMED AT GAINING FDA-APPROVAL FOR EPISEALER KNEE TECHNOLOGY
* WILL ESTABLISH ITS PATIENT-SPECIFIC TECHNOLOGY IN TREATMENT ALGORITHM FOR FOCAL CARTILAGE AND BONE LESIONS
* ESTIMATES ADDRESSABLE MARKET FOR EPISEALER KNEE IMPLANTS IN EUROPE, ASIA AND US AMOUNTS TO 150,000 PATIENTS ANNUALLY
* SIGNED AN AGREEMENT RELATING TO A FINANCING OF UP TO SEK 70 MILLION
* ENGAGED IN DISTRIBUTOR DISCUSSIONS IN A NUMBER OF MIDDLE EASTERN MARKETS.
* IS IN EARLY DISTRIBUTOR DISCUSSIONS FOR A NUMBER OF ASIAN MARKETS
* AIMS AT STARTING CLINICAL STUDY FOR PURPOSE OF RECEIVING FDA APPROVAL FOR MARKETING OF EPISEALER TECHNOLOGY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)