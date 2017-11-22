FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-EROS INTERNATIONAL Q2 2018 LOSS PER SHARE 3.3 CENTS​
Sections
Featured
OPEC chatroom dead as Qatar crisis hurts Gulf oil cooperation
Qatar Crisis
OPEC chatroom dead as Qatar crisis hurts Gulf oil cooperation
YouTube steps up takedowns over concerns about kids' videos
Technology
YouTube steps up takedowns over concerns about kids' videos
Why it's good to have 3 cups of coffee a day
Editor's Picks
Why it's good to have 3 cups of coffee a day
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 22, 2017 / 1:54 PM / Updated a day ago

BRIEF-EROS INTERNATIONAL Q2 2018 LOSS PER SHARE 3.3 CENTS​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - Eros International PLC:

* EROS INTERNATIONAL PLC REPORTS SECOND QUARTER FISCAL YEAR 2018 RESULTS

* EROS INTERNATIONAL PLC - ‍EROS NOW GREW ITS QTRLY PAYING SUBSCRIBER BASE AT OVER 70% (YTD) FROM 2.1 MILLION AT MARCH 31, 2017 TO 3.7 MILLION AS OF SEPTEMBER 30​

* EROS INTERNATIONAL PLC - ‍FOR THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2017, REVENUE DECREASED BY 12% TO $63.3 MILLION​

* EROS INTERNATIONAL PLC - ‍AS OF SEPTEMBER 30, 2017, NET DEBT DECREASED TO $137.2 MILLION FROM $157.6 MILLION AS OF MARCH 31, 2017​

* EROS INTERNATIONAL PLC - QTRLY LOSS PER SHARE 3.3 CENTS​

* EROS INTERNATIONAL - ‍ARE ON TRACK TO “HIT OUR 6-8 MILLION PAYING SUBSCRIBER TARGET BY END OF FISCAL 2018 AND AT LEAST DOUBLING THAT BY END OF FISCAL 2019”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.