BRIEF-ESI Q3 Revenue $110.8 Million Versus $33.8 Million

Jan 31 (Reuters) - Electro Scientific Industries Inc :
* ESI ANNOUNCES STRONG THIRD QUARTER FISCAL 2018 RESULTS
* Q3 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.99
* Q3 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.94
* Q3 REVENUE $110.8 MILLION VERSUS $33.8 MILLION
* Q3 REVENUE VIEW $85 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES Q4 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.75 TO $0.95
* SEES Q4 2018 REVENUE $95 MILLION TO $110 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: