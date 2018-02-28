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February 28, 2018 / 1:18 PM / a day ago

BRIEF-Eskom Says Continues To Engage With Stakeholders To Resolve Governance, Liquidity Issues

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Eskom:

* NOTES DECISION BY S&P TO DOWNGRADE CO‘S LONG-TERM FOREIGN, LOCAL CURRENCY CORPORATE CREDIT RATING TO ‘CCC+’ FROM ‘B-’; OUTLOOK REMAINS NEGATIVE

* “NOTES THE DECISION BY S&P TO DOWNGRADE THE CREDIT RATING AS LARGELY BASED ON THE STRAIN ON OUR LIQUIDITY LEVELS” - INTERIM CEO‍​

* ESKOM SAYS HAVE BEEN AND CONTINUE TO BE IN ENGAGEMENTS WITH STAKEHOLDERS TO RESOLVE CO‘S CURRENT GOVERNANCE RELATED AND LIQUIDITY ISSUES

* COMFORTABLE THAT GOVERNMENT PROVIDED CO WITH "TANGIBLE SUPPORT" TO ENSURE CO'S GOVERNANCE RELATED, LIQUIDITY CHALLENGES ARE "EXPEDIENTLY RESOLVED" Source text ID: (bit.ly/2oDCUSl) =

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