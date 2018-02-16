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February 16, 2018 / 7:37 AM / 2 days ago

BRIEF-Esperite Provided With 500,000 Euros Of New Funding Until March 2

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 16 (Reuters) - ESPERITE NV:

* REG-ESPERITE (ESP): EUR 500,000 OF NEW FUNDING PROVIDED BY EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND UNTIL MARCH 2, 2018.

* ‍EUR 5,010,000 OF NOTES OUT OF TOTAL COMMITMENT AMOUNTING TO EUR 9 MILLION HAVE BEEN CONVERTED INTO SHARES​

* ‍EUR 247,500 OF WARRANTS OUT OF A TOTAL POTENTIAL AMOUNT OF EUR 4,050,000 HAVE BEEN EXERCISED INTO SHARES​

* ESPERITE‘S STRATEGY TOWARDS MARKET DEVELOPMENT ACTIVITIES AND AGREED TO SUBSCRIBE FOR NEW TRANCHE OF EUR 250,000 TODAY UPON REQUEST OF ESPERITE

* ‍EXPECTS TO ISSUE TOTAL OF EUR 500,000 OF PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITH WARRANTS ATTACHED BEFORE MARCH 2 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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