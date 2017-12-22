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BRIEF-Esperite Receives 1 Million Euros Of Funding From European Select Growth Opportunities Fund
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December 22, 2017 / 6:23 AM / 4 days ago

BRIEF-Esperite Receives 1 Million Euros Of Funding From European Select Growth Opportunities Fund

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - ESPERITE NV:

* ‍EUR 1 MILLION OF NEW FUNDING PROVIDED BY EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND UNTIL FEBRUARY 23, 2018​

* EUR 4,030,000 OF NOTES OUT OF TOTAL COMMITMENT AMOUNTING TO EUR 9 MILLION HAVE BEEN CONVERTED INTO SHARES

* EUR 247,500 OF WARRANTS OUT OF A TOTAL POTENTIAL AMOUNT OF EUR 4.05 MILLION HAVE BEEN EXERCISED INTO SHARES BY EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND

* ‍GROUP EXPECTS TO ISSUE A TOTAL OF EUR 1 MILLION OF PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WITH WARRANTS ATTACHED BEFORE FEB 23, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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