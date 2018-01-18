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January 18, 2018 / 8:47 PM / a day ago

BRIEF-Essex Portfolio LP Enters Second Amended, Restated Revolving Credit Agreement ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - ESSEX PORTFOLIO LP:

* ESSEX PORTFOLIO LP- ‍ON JAN. 17, ESSEX PORTFOLIO, L.P ENTERED SECOND AMENDED, RESTATED REVOLVING CREDIT AGREEMENT - SEC FILING ​

* ESSEX PORTFOLIO LP SAYS ‍A&R REVOLVING CREDIT FACILITY INCREASES MAXIMUM AMOUNT AVAILABLE FOR BORROWINGS FROM $1 BILLION TO $1.2 BILLION - SEC FILING​

* ESSEX PORTFOLIO LP- A&R REVOLVING CREDIT FACILITY AMENDS AND RESTATES AND REPLACES PRIOR AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT DATED SEPT. 16, 2011​

* ESSEX PORTFOLIO LP - ‍ADDITIONALLY, A&R REVOLVING CREDIT FACILITY EXTENDS MATURITY DATE TO DECEMBER 31, 2021​

* ESSEX PORTFOLIO LP - A&R REVOLVING CREDIT FACILITY​ INCLUDES ACCORDION FEATURE PURSUANT TO WHICH COMPANY COULD EXPAND AMOUNT TO $1.5 BILLION Source text : ( bit.ly/2FVm3Ck ) Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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