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February 22, 2018 / 9:09 AM / a day ago

BRIEF-Essity To Strengthen The Professional Hygiene Business In Europe

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Essity Ab (Publ):

* ESSITY TO STRENGTHEN THE PROFESSIONAL HYGIENE BUSINESS IN EUROPE

* ‍TO INVEST IN CREATING A CENTER FOR NAPKIN PRODUCTION IN EXISTING PRODUCTION FACILITY IN ALTOPASCIO​

* RESTRUCTURING MEASURES INCLUDE CLOSURE OF A CONVERTING PRODUCTION FACILITY IN HLOHOVEC, SLOVAKIA, IN 2020

* ‍INVESTMENT IN ALTOPASCIO WILL LEAD TO RESTRUCTURING MEASURES AT MULTIPLE PRODUCTION FACILITIES ACROSS EUROPE​

* ‍HAS DECIDED TO INVEST IN CREATING A CENTER FOR NAPKIN PRODUCTION IN EXISTING PRODUCTION FACILITY IN ALTOPASCIO, ITALY​

* ‍RESTRUCTURING MEASURES INCLUDE CLOSURE OF A CONVERTING PRODUCTION FACILITY IN HLOHOVEC, SLOVAKIA, IN 2020.​

* ‍TOTAL INVESTMENTS WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY SEK 590M​

* ‍RESTRUCTURING COSTS WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY SEK 580M​

* APPROXIMATELY SEK 410M OF THESE COSTS ARE EXPECTED TO IMPACT CASH FLOW.

* ‍COSTS WILL BE RECOGNIZED AS AN ITEM AFFECTING COMPARABILITY​

* ‍SEK 350M ARE EXPECTED TO IMPACT Q1 OF 2018 AND REMAINING COSTS ARE EXPECTED TO IMPACT Q2 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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