FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Oscars
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 5, 2018 / 1:34 PM / 2 days ago

BRIEF-Estre Ambiental Says Brazilian Federal Police Executed Search Warrants At Co's Majority-Owned JV, Consórcio Soma

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Estre Ambiental Inc:

* ESTRE AMBIENTAL - ON MARCH 1, BRAZILIAN FEDERAL POLICE EXECUTED SEARCH WARRANTS AT CO’S MAJORITY-OWNED JV, CONSÓRCIO SOMA – SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE

* ESTRE AMBIENTAL - SUSPENDED GENERAL MANAGER OF COLLECTION AND CLEANING SEGMENT, WHO IS ALSO CEO OF CONSORCIO SOMA

* ESTRE AMBIENTAL-IDENTIFIED POTENTIAL EMPLOYEE MISCONDUCT AT CONSORCIO SOMA IN RELATION TO PAYMENTS ON INVOICES WHERE GOODS, SERVICES WEREN’T PROVIDED‍​

* ESTRE AMBIENTAL SAYS BRAZILIAN FEDERAL POLICE ALSO EXECUTED SEARCH WARRANTS AT CO'S CORPORATE OFFICES - SEC FILING Source text: (bit.ly/2I3Sy1X) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.