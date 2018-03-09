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March 9, 2018 / 6:47 AM / a day ago

BRIEF-Eurazeo FY NAV Per Share at EUR 78.2, UP +13.5% YOY

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Eurazeo:

* PROPOSED DIVIDEND OF €1.25 PER SHARE. BONUS SHARE GRANT OF ONE NEW SHARE FOR TWENTY SHARES HELD‍​

* CASH POSITION OF €379 MILLION AS OF DECEMBER 31, 2017

* FY CONSOLIDATED NET INCOME EUR 480.1‍​ MILLION VERSUS EYR 588.3 MILLION YEAR AGO

* NAV PER SHARE1: €78.2, UP +13.5% COMPARED TO DECEMBER 31, 2016

* FY ADJUSTED EBIT OF FULLY CONSOLIDATED COMPANIES EUR 378.8‍​ MILLION VERSUS EUR 331.6 MILLION YEAR AGO

* FY CONSOLIDATED REVENUE EUR 3.48 BILLION VERSUS EUR 2.94 BILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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