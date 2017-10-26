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BRIEF-Eurazeo gets net proceeds of 188 million euros from Moncler stake sale
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October 26, 2017 / 5:52 AM / 2 days ago

BRIEF-Eurazeo gets net proceeds of 188 million euros from Moncler stake sale

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - EURAZEO:

* SUCCESSFUL SALE OF 3.34% OF THE SHARE CAPITAL OF MONCLER‍​

* PRICE OF 24.48 EUROS PER SHARE, FOR A TOTAL AMOUNT OF APPROXIMATELY 208 MILLION EUROS

* SALE GENERATED NET PROCEEDS OF 188 MILLION EUROS FOR EURAZEO,

* SALE IN FORM OF ACCELERATED BOOK BUILDING TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* SALE BY CO‘S SUBSIDIARY ECIP M S.A.‍​

* ECIP M S.A. AGREED WITH 90-DAY LOCK-UP IN RESPECT OF REST OF SHARES IN MONCLER FROM DATE OF COMPLETION OF TRANSACTION‍​ Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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