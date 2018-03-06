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March 6, 2018 / 5:41 PM / Updated a day ago

BRIEF-Eurazeo Says To Sell Entire Stake In Accor SA

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Accor SA:

* EURAZEO - ANNOUNCES ITS INTENT TO SELL, THROUGH ITS SUBSIDIARY LH 19, ITS ENTIRE STAKE IN ACCOR OF 12,185,303 SHARES REPRESENTING 4.20% OF ACCOR’S SHARE CAPITAL

* EURAZEO - SALE BY WAY OF AN ACCELERATED BOOK BUILDING TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* EURAZEO - PLACEMENT STARTS IMMEDIATELY AND WILL BE MANAGED BY GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ACTING AS BOOKRUNNER

* EURAZEO - FOLLOWING COMPLETION OF THE PLACEMENT, EURAZEO WILL CEASE TO HOLD ANY SHARES IN ACCOR EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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