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BRIEF-Euromoney Institutional Investor Confirms That European Commission Is Conducting An Unannounced Inspection At Brussels Office Of Its RISI Business
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January 15, 2018 / 10:53 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Euromoney Institutional Investor Confirms That European Commission Is Conducting An Unannounced Inspection At Brussels Office Of Its RISI Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Euromoney Institutional Investor Plc:

* EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR - CONFIRMS THAT EUROPEAN COMMISSION IS CONDUCTING AN UNANNOUNCED INSPECTION AT BRUSSELS OFFICE OF ITS RISI BUSINESS

* EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR - EUROPEAN COMMISSION IS INVESTIGATING THE SECTOR OF KRAFT PAPER IN THE EUROPEAN UNION/EUROPEAN ECONOMIC AREA

* EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR - RISI IS COMMITTED TO WORKING FULLY WITH THE EUROPEAN COMMISSION DURING THIS PROCESS Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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