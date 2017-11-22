BRIEF-Euromoney Institutional Investor enters agreement to sell minority stake in Dealogic

Nov 22 (Reuters) - EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC :
* EUROMONEY ENTERS AGREEMENT TO SELL ITS MINORITY STAKE IN DEALOGIC
* TO SELL ITS MINORITY EQUITY STAKE IN DEALOGIC TO FINANCIAL FIRMS, TO ION INVESTMENT GROUP FOR APPROXIMATELY $135M
* CONSIDERATION WILL BE RECEIVED IN CASH, COMPLETION OF SALE EXPECTED TO TAKE APPROXIMATELY SIX WEEKS
* SALE PROCEEDS WILL INITIALLY BE USED TO PAY DOWN DEBT AND OVER TIME WILL PROVIDE EUROMONEY WITH CAPITAL TO INVEST Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)