FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Euromoney Institutional Investor enters agreement to sell minority stake in Dealogic
Sections
Featured
OPEC chatroom dead as Qatar crisis hurts Gulf oil cooperation
Qatar Crisis
OPEC chatroom dead as Qatar crisis hurts Gulf oil cooperation
YouTube steps up takedowns over concerns about kids' videos
Technology
YouTube steps up takedowns over concerns about kids' videos
Why it's good to have 3 cups of coffee a day
Editor's Picks
Why it's good to have 3 cups of coffee a day
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 22, 2017 / 7:14 AM / a day ago

BRIEF-Euromoney Institutional Investor enters agreement to sell minority stake in Dealogic

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC :

* EUROMONEY ENTERS AGREEMENT TO SELL ITS MINORITY STAKE IN DEALOGIC​

* TO ‍SELL ITS MINORITY EQUITY STAKE IN DEALOGIC TO FINANCIAL FIRMS, TO ION INVESTMENT GROUP FOR APPROXIMATELY $135M​

* ‍CONSIDERATION WILL BE RECEIVED IN CASH, COMPLETION OF SALE EXPECTED TO TAKE APPROXIMATELY SIX WEEKS​

* ‍SALE PROCEEDS WILL INITIALLY BE USED TO PAY DOWN DEBT AND OVER TIME WILL PROVIDE EUROMONEY WITH CAPITAL TO INVEST Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.