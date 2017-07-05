BRIEF-Euronext June avg daily transaction value on cash order book at EUR 8.24 bln

July 5 (Reuters) - EURONEXT NV:
* AVERAGE DAILY VOLUME ON EQUITY INDEX DERIVATIVES REACHED 247,489 CONTRACTS IN JUNE 2017, UP +1.1% COMPARED TO JUNE 2016
* JUNE 2017 AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 8,242 MILLION, RELATIVELY STABLE (-1.2%) COMPARED TO JUNE 2016
* JUNE 2017, AVERAGE DAILY VOLUME ON COMMODITIES DERIVATIVES REACHED 57,070 CONTRACTS, UP +1.6% COMPARED TO JUNE 2016
* ON A YEAR-TO-DATE BASIS, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON EURONEXT DERIVATIVES STANDS AT 572,757 CONTRACTS (+8.4% COMPARED TO END OF JUNE 2016) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)