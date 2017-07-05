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BRIEF-Euronext June avg daily transaction value on cash order book at EUR 8.24 bln
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July 5, 2017 / 5:42 AM / a month ago

BRIEF-Euronext June avg daily transaction value on cash order book at EUR 8.24 bln

1 Min Read

July 5 (Reuters) - EURONEXT NV:

* ‍AVERAGE DAILY VOLUME ON EQUITY INDEX DERIVATIVES REACHED 247,489 CONTRACTS IN JUNE 2017, UP +1.1% COMPARED TO JUNE 2016​

* ‍JUNE 2017 AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 8,242 MILLION, RELATIVELY STABLE (-1.2%) COMPARED TO JUNE 2016​

* ‍JUNE 2017, AVERAGE DAILY VOLUME ON COMMODITIES DERIVATIVES REACHED 57,070 CONTRACTS, UP +1.6% COMPARED TO JUNE 2016​

* ON A YEAR-TO-DATE BASIS, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON EURONEXT DERIVATIVES STANDS AT 572,757 CONTRACTS (+8.4% COMPARED TO END OF JUNE 2016) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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