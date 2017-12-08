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BRIEF-Evolent Health And Premier Health Terminate Agreement For Acquisition Of Premier Health Plan
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#Regulatory News
December 8, 2017 / 1:24 PM / Updated a day ago

BRIEF-Evolent Health And Premier Health Terminate Agreement For Acquisition Of Premier Health Plan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Evolent Health Inc:

* EVOLENT HEALTH AND PREMIER HEALTH ANNOUNCE TERMINATION OF AGREEMENT FOR ACQUISITION OF PREMIER HEALTH PLAN

* EVOLENT HEALTH AND PREMIER HEALTH ANNOUNCE TERMINATION OF AGREEMENT FOR ACQUISITION OF PREMIER HEALTH PLAN

* - TWO PARTIES WERE UNABLE TO REACH TERMS ON RELATED PARTY AGREEMENTS.

* ‍PREMIER CONTINUES TO EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ITS HEALTH PLAN BUSINESS​

* EVOLENT HEALTH -CO TO CONTINUE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES WITH EXISTING ADMINISTRATIVE AGREEMENT FOR EMPLOYEE SELF-INSURED, MEDICARE ADVANTAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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