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BRIEF-Exceet Group rejects takeover offer from White Elephant
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November 6, 2017 / 8:17 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Exceet Group rejects takeover offer from White Elephant

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 6 (Reuters) - Exceet Group Se:

* EXCEET GROUP SE: OPINION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF EXCEET GROUP SE PURSUANT TO SECTION 27 OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WPÜG)

* EXCEET GROUP SE EXCL.DE - ON 23 OCTOBER WHITE ELEPHANT, PUBLISHED OFFER DOCUMENT FOR VOLUNTARY PUBLIC TAKEOVER OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF CO

* 06-Nov-2017 03:11:38 PM - EXCEET-VOLUNTARY OFFER TO CO FOR ACQUISITION OF ALL CLASS A BEARER SHARES, EACH SHARE REPRESENTING NOTIONAL INTEREST IN SHARE CAPITAL OF EUR 0.015

* 06-Nov-2017 03:12:36 PM - EXCEET GROUP-RECOMMENDS THAT SHAREHOLDERS REJECT TAKEOVER OFFER, AS IT DOES NOT REGARD CONSIDERATION OFFERED TO BE REASONABLE FROM FINANCIAL STANDPOINT

* 06-Nov-2017 03:13:22 PM - EXCEET-BIDDER MADE OFFER TO ALL EXCEET SHAREHOLDER TO ACQUIRE CLASS A BEARER SHARES IN EXCEET GROUP HELD BY THEM AT CONSIDERATION OF EUR 2.91 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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