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BRIEF-Excelsior United Development Companies says FY PBT was 185.4 million rupees
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#Financials
September 27, 2017 / 10:59 AM / 21 days ago

BRIEF-Excelsior United Development Companies says FY PBT was 185.4 million rupees

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - Excelsior United Development Companies Ltd:

* EXCELSIOR UNITED DEVELOPMENT COMPANIES - FY PROFIT BEFORE TAX 185.4 MILLION RUPEES VERSUS 157.4 MILLION RUPEES LAST YEAR

* EXCELSIOR UNITED DEVELOPMENT COMPANIES - INTERIM DIVIDEND OF 0.40 RUPEES, FINAL DIVIDEND OF 0.50 RUPEES PER SHARE TOTALLING 109.3M RUPEES DECLARED DURING YEAR

* EXCELSIOR UNITED DEVELOPMENT COMPANIES LTD - FY TURNOVER WAS 680.0 MILLION RUPEES VERSUS 666.5 MILLION RUPEES LAST YEAR Source text for Eikon: [bit.ly/2wkFIpK] Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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