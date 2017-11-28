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BRIEF-Exfo Files Voluntary Tender Offer For Outstanding Shares Of Astellia
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#Regulatory News
November 28, 2017 / 1:41 PM / a day ago

BRIEF-Exfo Files Voluntary Tender Offer For Outstanding Shares Of Astellia

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - EXFO INC:

* FILING OF VOLUNTARY TENDER OFFER FOR ASTELLIA‘S SHARES‍​

* OFFER WILL BE PROPOSED AT A PRICE OF 10 EUROS PER ASTELLIA SHARE‍​

* EXFO, HOLDING 33.1% OF ASTELLIA‘S EQUITY, FILED VOLUNTARY PUBLIC TENDER OFFER FOR CO‘S REMAINING EQUITY

* ASTELLIA’S BOARD OF DIRECTORS RECOMMENDED THE OFFER

* ASTELLIA’S BOARD OF DIRECTORS CONSIDERES OFFER IN INTERESTS OF CO, ITS SHAREHOLDERS AND ITS EMPLOYEES

* PRICE REPRESENTS 44.7% PREMIUM OVER UNAFFECTED CLOSING SHARE PRICE OF ASTELLIA ON AUG 30 Source text for Eikon: Further company coverage: ; (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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