BRIEF-Exfo Files Voluntary Tender Offer For Outstanding Shares Of Astellia

Nov 28 (Reuters) - EXFO INC:
* FILING OF VOLUNTARY TENDER OFFER FOR ASTELLIA‘S SHARES
* OFFER WILL BE PROPOSED AT A PRICE OF 10 EUROS PER ASTELLIA SHARE
* EXFO, HOLDING 33.1% OF ASTELLIA‘S EQUITY, FILED VOLUNTARY PUBLIC TENDER OFFER FOR CO‘S REMAINING EQUITY
* ASTELLIA’S BOARD OF DIRECTORS CONSIDERES OFFER IN INTERESTS OF CO, ITS SHAREHOLDERS AND ITS EMPLOYEES
* PRICE REPRESENTS 44.7% PREMIUM OVER UNAFFECTED CLOSING SHARE PRICE OF ASTELLIA ON AUG 30 Source text for Eikon: Further company coverage: ; (Gdynia Newsroom)