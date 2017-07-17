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23 days ago
BRIEF-Expres2ion enters multi-product agreement with US-based Integrated BioTherapeutics
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July 17, 2017 / 6:35 AM / 23 days ago

BRIEF-Expres2ion enters multi-product agreement with US-based Integrated BioTherapeutics

1 Min Read

July 17 (Reuters) - EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB:

* EXPRES2ION ENTERS MULTI-PRODUCT AGREEMENT WITH US-BASED INTEGRATED BIOTHERAPEUTICS FOR EXPANSION OF THEIR COMMERCIAL REAGENTS PORTFOLIO

* EXPRES2ION AND IBT DO NOT DISCLOSE FINANCIAL TERMS OF AGREEMENTS, WHICH CONSTITUTES A PART OF BOTH COMPANIES' GENERAL BUSINESS MODELS

* WHEN COLLABORATION IS FULLY IMPLEMENTED, EXPRES2ION EXPECTS TO GENERATE ANNUAL REVENUES OF UP TO 1.0 MILLION SEK AS A RESULT OF THESE AGREEMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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