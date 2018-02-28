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February 28, 2018 / 1:04 PM / Updated a day ago

BRIEF-Exxonmobil Announces Seventh Oil Discovery Offshore Guyana

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:

* EXXONMOBIL ANNOUNCES SEVENTH OIL DISCOVERY OFFSHORE GUYANA

* EXXONMOBIL - ‍FURTHER DRILLING ON STABROEK BLOCK PLANNED IN 2018​

* EXXONMOBIL - ‍FURTHER DRILLING ON STABROEK BLOCK PLANNED IN 2018​

* EXXONMOBIL - PACORA-1 WELL ENCOUNTERS APPROXIMATELY 65 FEET OF HIGH-QUALITY, OIL-BEARING SANDSTONE

* EXXONMOBIL - ‍ FOLLOWING COMPLETION OF PACORA-1 WELL, STENA CARRON DRILLSHIP WILL MOVE TO LIZA FIELD TO DRILL LIZA-5 WELL AND COMPLETE A WELL TEST​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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