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BRIEF-Exxonmobil Board Reconsidered Proposal Requesting Report On Impacts Of Climate Change Policies
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#Regulatory News
December 11, 2017 / 10:26 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Exxonmobil Board Reconsidered Proposal Requesting Report On Impacts Of Climate Change Policies

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Exxon Mobil Corp:

* EXXONMOBIL - BOARD RECONSIDERED PROPOSAL REQUESTING REPORT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE POLICIES SUBMITTED BY NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND

* EXXONMOBIL SAYS BOARD DECIDED TO FURTHER “ENHANCE” DISCLOSURES CONSISTENT WITH PROPOSAL REQUESTING REPORT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE POLICIES

* EXXONMOBIL - ENHANCEMENTS TO CLIMATE CHANGE POLICY DISCLOSURES TO INCLUDE ENERGY DEMAND SENSITIVITIES, IMPLICATIONS OF TWO DEGREE CELSIUS SCENARIOS

* EXXONMOBIL SAYS BOARD WILL SEEK TO ISSUE DISCLOSURES IN NEAR FUTURE IN RELATION TO PROPOSAL REQUESTING REPORT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE POLICIES

* EXXONMOBIL - ENHANCEMENTS TO CLIMATE CHANGE POLICY DISCLOSURES TO ALSO INCLUDE POSITIONING FOR "LOWER-CARBON FUTURE" Source text: [bit.ly/2BV9jJ5] Further company coverage:

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