FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Detained in Myanmar
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
Tech
The Wider Image
The Road to Brexit
Syria
Sports
Commentary
Pictures
Regulatory News
March 8, 2018 / 1:45 PM / Updated a day ago

BRIEF-Eyegate Pharma Submits Investigational Device Exemption Amendment For Second Pilot Study Of Ocular Bandage Gel

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Eyegate Pharmaceuticals Inc:

* EYEGATE PHARMA SUBMITS INVESTIGATIONAL DEVICE EXEMPTION AMENDMENT FOR SECOND PILOT STUDY OF OCULAR BANDAGE GEL

* EYEGATE PHARMACEUTICALS - SUBMITTED AMENDED IDE APPLICATION TO U.S. FDA FOR A PILOT STUDY OF EYEGATE OCULAR BANDAGE GEL

* EYEGATE PHARMACEUTICALS INC - AMENDMENT SUMMARIZES CO’S RESPONSES TO FDA’S QUESTIONS AND COMMENTS IN RESPONSE TO ORIGINAL IDE SUBMISSION

* EYEGATE PHARMACEUTICALS INC - AMENDMENT INCLUDES VALIDATION DATA ON MANUFACTURING PROCESSES AND BIOBURDEN TESTS RELATED TO PRODUCTION OF EYEGATE OBG

* EYEGATE PHARMACEUTICALS INC - CONTINUE TO MOVE FORWARD TOWARD PLANNED 510(K) DE NOVO FILING IN 2019 FOR EYEGATE OBG Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.