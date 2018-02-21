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February 21, 2018 / 1:53 PM / 2 days ago

BRIEF-Eyenovia Advances Micropine For Myopia Into Phase III Clinical Development

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Eyenovia Inc:

* EYENOVIA ADVANCES MICROPINE FOR MYOPIA INTO PHASE III CLINICAL DEVELOPMENT AND APPOINTS STANFORD PROFESSOR DR. DOUGLAS FREDRICK TO ITS SCIENTIFIC ADVISORY BOARD AND MYOPIA PROGRAM STEERING COMMITTEE

* EYENOVIA INC - MICROPINE PHASE III TRIAL FOR MYOPIA IS PLANNED TO START IN FIRST HALF OF 2019

* EYENOVIA INC - EYENOVIA HAS RECEIVED FEEDBACK THAT ONLY ONE PHASE III PIVOTAL STUDY WILL BE REQUIRED FOR REGISTRATION INSTEAD OF TWO TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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