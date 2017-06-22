BRIEF-Fabege continues development of Råsunda

June 22 (Reuters) - FABEGE AB:
* FABEGE AND CITY OF SOLNA HAVE AGREED ON CONSTRUCTION OF A NEW SCHOOL
* AGREEMENT WITH CITY OF SOLNA IS SET TO RUN FOR 20 YEARS WITH A RENT OF APPROXIMATELY SEK 12.5 MILLION PER YEAR
* ALL THREE OF NEW FACILITIES ARE EXPECTED TO BE UP AND RUNNING AS EARLY AS START OF AUTUMN SCHOOL TERM 2018
* FABEGE AND CITY OF SOLNA ALSO AGREED ON CONSTRUCTION OF A PRESCHOOL FACILITY FOR 80 CHILDREN, AND A MULTI-RESIDENCE BUILDING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)