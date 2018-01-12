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#Regulatory News
January 12, 2018 / 12:56 AM / 2 days ago

BRIEF-Facebook Inc Says To Update News Feed Ranking Over Next Few Months

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Facebook Inc:

* FACEBOOK INC SAYS OVER NEXT FEW MONTHS, IT’LL BE MAKING UPDATES TO RANKING SO “PEOPLE HAVE MORE OPPORTUNITIES TO INTERACT WITH THE PEOPLE THEY CARE ABOUT‍​”

* FACEBOOK INC SAYS WITH NEWS FEED UPDATE, IT WILL PRIORITIZE POSTS THAT SPARK CONVERSATIONS AND MEANINGFUL INTERACTIONS BETWEEN PEOPLE

* FACEBOOK SAYS WITH NEW UPDATE, IT “WILL PREDICT WHICH POSTS YOU MIGHT WANT TO INTERACT WITH YOUR FRIENDS ABOUT, AND SHOW THESE POSTS HIGHER IN FEED”

* FACEBOOK SAYS WITH THE UPDATES, PAGES MAY SEE THEIR REACH, VIDEO WATCH TIME AND REFERRAL TRAFFIC DECREASE

* FACEBOOK SAYS WITH THE UPDATES, PAGE POSTS THAT GENERATE CONVERSATION BETWEEN PEOPLE WILL SHOW HIGHER IN NEWS FEED Source text : bit.ly/2mtU0Sn Further company coverage:

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