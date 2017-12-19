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BRIEF-FactSet Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $2.04
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December 19, 2017 / 12:08 PM / in a day

BRIEF-FactSet Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $2.04

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Factset Research Systems Inc:

* FACTSET REPORTS STRONG EARNINGS GROWTH IN FIRST QUARTER 2018

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $2.04

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.77

* Q1 REVENUE $329.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $330.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.98 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 REVENUE $1.34 BILLION TO $1.36 BILLION

* - STARTING WITH Q1 OF FISCAL 2018, COMPANY WILL PROVIDE ANNUAL GUIDANCE AND DISCONTINUE QUARTERLY GUIDANCE

* - ORGANIC ASV GROWTH FOR FISCAL 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 4.9% TO 6.5%

* - FISCAL 2018 GAAP DILUTED EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $7.60 AND $7.80

* - FISCAL 2018 ADJUSTED DILUTED EPS IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $8.25 AND $8.45

* - FISCAL 2018 GAAP OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 28.5% AND 30.0%

* - FISCAL 2018 ADJUSTED OPERATING MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 31.0% AND 32.5%

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.19 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - ASV WAS $1.32 BILLION AT NOVEMBER 30, 2017, UP 5.1% OR $59.3 MILLION ORGANICALLY FROM PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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