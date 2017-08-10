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BRIEF-Fair Value Reit H1 net profit EUR 4.7 mln​
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August 10, 2017 / 5:39 AM / 4 days ago

BRIEF-Fair Value Reit H1 net profit EUR 4.7 mln​

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - FAIR VALUE REIT AG:

* ‍OPERATING RESULT (EBIT) IMPROVED TO EUR 9.8 MILLION IN FIRST SIX MONTHS OF 2017 COMPARED TO EUR 6.6 MILLION IN PREVIOUS-YEAR PERIOD.​

* ‍H1 SIGNIFICANT INCREASE IN GROUP NET PROFIT FROM EUR 2.7 MILLION TO EUR 4.7 MILLION.​

* H1 ‍FUNDS FROM OPERATIONS (FFO) AFTER NON-CONTROLLING INTERESTS INCREASED TO EUR 3.7 MILLION IN REPORTING PERIOD COMPARED TO EUR 3.1 MILLION ONE YEAR PRIOR​

* ‍FAIR VALUE REIT-AG IS CONFIDENT THAT IT CAN CONTINUE THIS POSITIVE BUSINESS DEVELOPMENT OVER REST OF YEAR AND REAFFIRMS ITS FORECAST FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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