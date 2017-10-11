FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-FANNIE MAE ANNOUNCES SALE OF NON-PERFORMING LOANS
Sections
Featured
Wipro Q2 profit rises 6 percent, beating estimates
Company Results
Wipro Q2 profit rises 6 percent, beating estimates
Islamic State cleared from Syria's Raqqa - monitoring group
MIDDLE EAST
Islamic State cleared from Syria's Raqqa - monitoring group
Google launches advanced Gmail security features
Technology
Google launches advanced Gmail security features
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
October 11, 2017 / 3:42 PM / 6 days ago

BRIEF-FANNIE MAE ANNOUNCES SALE OF NON-PERFORMING LOANS

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 11 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE ANNOUNCES SALE OF NON-PERFORMING LOANS

* ‍ANNOUNCED ITS LATEST SALE OF NON-PERFORMING LOANS, INCLUDING COMPANY‘S NINTH AND TENTH COMMUNITY IMPACT POOLS​

* ‍BIDS ARE DUE ON FOUR LARGER POOLS ON NOVEMBER 2 AND ON COMMUNITY IMPACT POOLS ON NOVEMBER 15​

* ‍THE FOUR LARGER POOLS INCLUDE APPROXIMATELY 7,900 LOANS TOTALING $1.29 BILLION IN UNPAID PRINCIPAL BALANCE (UPB)​

* THE ‍FOUR LARGER POOLS INCLUDE COMMUNITY IMPACT POOLS OF APPROXIMATELY 700 LOANS TOTALING $129.58 MILLION IN UPB​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.