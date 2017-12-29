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BRIEF-Fannie Mae Says Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 2.1 Pct In Nov 2017
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December 29, 2017 / 10:00 PM / a day ago

BRIEF-Fannie Mae Says Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 2.1 Pct In Nov 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :

* FANNIE MAE - FANNIE MAE‘S BOOK OF BUSINESS INCREASED AT A COMPOUND ANNUALIZED RATE OF 2.1 PERCENT IN NOVEMBER 2017

* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED 11 BASIS POINTS TO 1.12 PERCENT IN NOVEMBER 2017

* FANNIE MAE - THE MULTIFAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED SIX BASIS POINTS TO 0.11 PERCENT IN NOVEMBER 2017

* FANNIE MAE - FANNIE MAE COMPLETED 7,887 LOAN MODIFICATIONS IN NOVEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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