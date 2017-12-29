BRIEF-Fannie Mae Says Fannie Mae's Book Of Business Increased At A Compound Annualized Rate Of 2.1 Pct In Nov 2017

Dec 29 (Reuters) - Federal National Mortgage Association :
* FANNIE MAE - FANNIE MAE‘S BOOK OF BUSINESS INCREASED AT A COMPOUND ANNUALIZED RATE OF 2.1 PERCENT IN NOVEMBER 2017
* FANNIE MAE - THE CONVENTIONAL SINGLE-FAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED 11 BASIS POINTS TO 1.12 PERCENT IN NOVEMBER 2017
* FANNIE MAE - THE MULTIFAMILY SERIOUS DELINQUENCY RATE INCREASED SIX BASIS POINTS TO 0.11 PERCENT IN NOVEMBER 2017
* FANNIE MAE - FANNIE MAE COMPLETED 7,887 LOAN MODIFICATIONS IN NOVEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: