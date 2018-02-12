FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 7:09 AM / a day ago

BRIEF-Faroe Petroleum ‍sells 17.5 pct stake in Norway's Fenja to Suncor

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Faroe Petroleum Plc:

* ‍HAS EXECUTED A TRANSACTION WITH SUNCOR ENERGY NORGE AS (‘SUNCOR’) FOR SALE OF A 17.5% WORKING INTEREST IN FENJA DEVELOPMENT LOCATED IN PL586 IN NORWEGIAN SEA​

* ‍FAROE TO SELL 17.5% STAKE IN FENJA DEVELOPMENT TO SUNCOR FOR CASH CONSIDERATION OF $54.5 MILLION (INCLUDING TAX BALANCES)​

* ‍TO RETAIN 7.5% STAKE IN FENJA, UNDERLINING FAROE‘S SUPPORT FOR PROJECT, AND FULLY ALIGNING FAROE‘S EQUITY AT 7.5% ACROSS GREATER NJORD AREA (NJORD, FENJA, BAUGE AND HYME)​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO REDUCE FAROE‘S FUTURE CAPITAL EXPENDITURE ON FENJA TO APPROXIMATELY £70 MILLION​

* ‍MAINTAINS FAROE‘S STRONG BALANCE SHEET AND FULLY FUNDED POSITION ACROSS ITS PORTFOLIO OF NORWEGIAN FIELD DEVELOPMENTS​

* ‍TRANSACTION HAS A 1 JANUARY 2018 EFFECTIVE DATE AND REMAINS SUBJECT TO USUAL AND CUSTOMARY CONDITIONS​

* ‍TRANSACTION IS ANTICIPATED TO COMPLETE DURING H1 2018​

* ‍OPERATOR, VNG NORGE AS, EXPECTS TOTAL GROSS RECOVERABLE RESERVES FROM FENJA DEVELOPMENT OF APPROXIMATELY 97 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT (72% OF WHICH IS OIL)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.