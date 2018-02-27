FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Financials
February 27, 2018 / 7:26 AM / a day ago

BRIEF-FBD CEO says targeting dividend payment ratio of 20-50 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Fbd Holdings Plc:

* FBD CEO SAYS BREXIT CONTINUES TO BE A MAJOR CAUSE FOR CONCERN BUT IRISH ECONOMY DOING REALLY WELL

* FBD CEO SAYS SAYS BREXIT MAY MEAN MORE CONSOLIDATION IN IRISH AGRI SECTOR, LACK OF INVESTMENT IN SECTOR

* FBD CEO SAYS HOPE TO SEE FURTHER MODERATION IN CLAIMS INFLATION, HARD TO PREDICT

* FBD CEO SAYS TARGETING DIVIDEND PAYOUT RATIO IN THE 20 TO 50 PERCENT RATIO

* FBD CEO SAYS EXPECTS FORECAST SNOW STORM WILL BE AN EVENT FOR THE INSURANCE INDUSRTY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.