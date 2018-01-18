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January 18, 2018 / 8:42 PM / a day ago

BRIEF-FDA Commissioner Issues Statement On New Policy Steps For Public Warning And Notification Of Recalls

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 18 (Reuters) - FDA COMMISSIONER SCOTT GOTTLIEB :

* FDA COMMISSIONER SCOTT GOTTLIEB ISSUES STATEMENT ON NEW POLICY STEPS FOR STRENGTHENING PUBLIC WARNING AND NOTIFICATION OF RECALLS

* FDA COMMISSIONER SAYS DRAFT GUIDANCE OUTLINES CIRCUMSTANCES WHEN A COMPANY SHOULD ISSUE A PUBLIC WARNING ABOUT A RECALL

* FDA COMMISSIONER SAYS DEVELOPING NEW FDA POLICY ON WHAT INFORMATION FDA WILL MAKE AVAILABLE TO HELP PUBLIC IDENTIFY HAZARDOUS RECALLED FOOD

* FDA COMMISSIONER SAYS GUIDANCE ALSO DESCRIBES GENERAL TIMELINE FOR COS TO ISSUE RECALL WARNING, DISCUSSES WHAT INFO SHOULD BE ADDED IN PUBLIC WARNING Source text : ( bit.ly/2DoCn0K )

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