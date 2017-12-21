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BRIEF-FDA grants second breakthrough therapy designation for Avelumab in hard-to-treat cancer​
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 6:31 PM / 5 days ago

BRIEF-FDA grants second breakthrough therapy designation for Avelumab in hard-to-treat cancer​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Merck Kgaa:

* FDA GRANTS BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR AVELUMAB IN COMBINATION WITH INLYTA® IN ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA

* SAYS ‍SECOND BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR AVELUMAB IN HARD-TO-TREAT CANCER​

* SAYS ‍RENAL CELL CARCINOMA, MOST COMMON FORM OF KIDNEY CANCER, HAS A POOR PROGNOSIS IN ADVANCED STAGE​

* SAYS ‍JAVELIN RENAL CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAM IS ONGOING, INCLUDING PHASE III FIRST-LINE STUDY​

* SAYS ‍FDA) HAS GRANTED BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR AVELUMAB IN COMBINATION WITH INLYTA(®) (AXITINIB)* FOR TREATMENT-NAÏVE PATIENTS WITH ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Frankfurt newsroom)

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