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BRIEF-Ferratum 9-month ‍profit before tax up at 17.6 mln euros
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November 16, 2017 / 6:43 AM / in a day

BRIEF-Ferratum 9-month ‍profit before tax up at 17.6 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 16 (Reuters) - FERRATUM OYJ

* DGAP-NEWS: FERRATUM OYJ: NINE MONTHS REPORT JANUARY - SEPTEMBER 2017: FERRATUM GROUP REPORTS STRONG REVENUE AND PROFIT GROWTH; ON TRACK TO ACHIEVE THE UPPER END OF FULL YEAR 2017 REVENUE GUIDANCE

* 9-MONTH ‍REVENUE OF EUR 161.0 MILLION - UP 48.2% YEAR-ON-YEAR​

* 9-MONTH ‍OPERATING PROFIT (EBIT) OF EUR 23.8 MILLION - UP 67.3% YEAR-ON-YEAR​

* 9-MONTH ‍PROFIT BEFORE TAX (EBT) OF EUR 17.6 MILLION - UP 85.9% YEAR-ON-YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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