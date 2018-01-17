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#Regulatory News
January 17, 2018 / 2:11 PM / a day ago

BRIEF-Ferrellgas Partners Announces Sale Of Bridger Energy

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 17 (Reuters) - Ferrellgas Partners Lp:

* FERRELLGAS PARTNERS, L.P. ANNOUNCES SALE OF BRIDGER ENERGY, LLC

* FERRELLGAS PARTNERS LP - SALE WAS TO AN UNDISCLOSED BUYER AND TERMS OF TRANSACTION WERE NOT ANNOUNCED

* FERRELLGAS PARTNERS LP - ‍WITH SALE, COMPANY WILL EXIT BRIDGER ENERGY‘S OIL PURCHASE AND SALE ACTIVITY​

* FERRELLGAS PARTNERS-WITH SALE,TO BE ABLE TO REALIZE NEAR-TERM REDUCTION IN LETTERS OF CREDIT ISSUED TO SUPPORT BRIDGER FROM CURRENT CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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