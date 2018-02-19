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February 19, 2018 / 7:24 AM / a day ago

BRIEF-Fidessa Group PLC Says ‍Final And Special Dividends Totalling 79.7 Pence Proposed​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Fidessa Group Plc:

* FINAL DIVIDEND 29.7 PENCEPER SHARE

* TOTAL DIVIDEND 95 PENCEPER SHARE

* ‍FINAL AND SPECIAL DIVIDENDS TOTALLING 79.7 PENCE PROPOSED​

* ‍PROFIT BEFORE TAX FOR 2017 INCREASED 2% TO £50.0 MILLION​

* FY ‍REVENUE 353.9 MILLION EUROS VERSUS 331.9 M​LN EUROS

* ‍WE WILL ADOPT NEW IFRS15 ACCOUNTING STANDARD IN 2018 AND EXPECT IT WILL HAVE LESS THAN A 1% IMPACT ON REPORTED REVENUE FOR 2018​

* ‍EXPECT TO SEE SIMILAR LEVELS OF CONSTANT CURRENCY GROWTH IN 2018 TO THOSE SEEN DURING 2017​

* ‍AT CURRENT RATES OF EXCHANGE, FIDESSA EXPECTS A HEADWIND FOR 2018 AS A WHOLE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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