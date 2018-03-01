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March 1, 2018 / 2:41 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Fiera Capital Expands Presence In Asia With Acquisition Of Clearwater Capital Partners

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Fiera Capital Corp:

* FIERA CAPITAL EXPANDS PRESENCE IN ASIA WITH ACQUISITION OF CLEARWATER CAPITAL PARTNERS

* FIERA CAPITAL CORP - AGGREGATE CONSIDERATION PAID AT CLOSING IN CONNECTION WITH TRANSACTION WILL BE US$21 MILLION

* FIERA CAPITAL CORP - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE SLIGHTLY ACCRETIVE TO EARNINGS IN 2019

* FIERA CAPITAL CORP - AT DEAL CLOSINGCO TO PAY $12 MILLION IN CASH, WILL ISSUE $9 MILLION IN CO’S CLASS A SUBORDINATE VOTING SHARES

* FIERA CAPITAL SAYS ADDITIONAL CONTINGENT PAYMENT & EARNOUT CONSIDERATIONS OF UP TO $44 MILLION WILL BE PAID OVER 5 YEARS BASED ON FINANCIAL MILESTONES Source text for Eikon: Further company coverage:

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