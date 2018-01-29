BRIEF-Financial Institutions, Inc. Q4 Earnings Per Share $0.68

Jan 29 (Reuters) - Financial Institutions Inc:
* FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET INTEREST INCOME FOR QUARTER OF $29.8 MILLION INCREASED $3.0 MILLION, OR 11.4%, AS COMPARED TO Q4 OF 2016
* FINANCIAL INSTITUTIONS - RESULTS FOR Q4 AND FY WERE POSITIVELY IMPACTED BY AN ESTIMATED $2.9 MILLION REDUCTION IN INCOME TAX EXPENSE DUE TO TAX REFORM Source text for Eikon: Further company coverage: