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February 12, 2018 / 1:44 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Finjan And Symantec Have Entered Into A Confidential Term Sheet

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Finjan Holdings Inc:

* FINJAN AND SYMANTEC HAVE ENTERED INTO A CONFIDENTIAL TERM SHEET

* ‍FINJAN HOLDINGS - CO, UNIT ANNOUNCED THAT FINJAN‘S PATENT INFRINGEMENT RETRIAL AGAINST BLUE COAT SYSTEMS SET TO START ON FEB 12, HAS BEEN VACATED​

* ‍FINJAN HOLDINGS SAYS FINJAN AND BLUE COAT‘S PARENT, SYMANTEC CORPORATION HAVE ENTERED INTO A CONFIDENTIAL TERM SHEET​

* ‍FINJAN HOLDINGS SAYS FINJAN EXPECTS THAT A DEFINITIVE AGREEMENT WILL BE FINALIZED BY NO LATER THAN FEBRUARY 28, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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