FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Fir Tree Partners Issues Open Letter To The Sandridge Board
Sections
Featured
England face postmortem after Ashes capitulation
ASHES
England face postmortem after Ashes capitulation
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
U.S.
Congress poised to approve biggest tax overhaul in 30 years
Britain's new 3 bln pound warship has a leak
Editor's picks
Britain's new 3 bln pound warship has a leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 18, 2017 / 12:51 PM / a day ago

BRIEF-Fir Tree Partners Issues Open Letter To The Sandridge Board

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Bonanza Creek Energy Inc:

* FIR TREE PARTNERS ISSUES OPEN LETTER TO THE SANDRIDGE BOARD OPPOSING ADDITIONAL STOCK ISSUANCE TO ACQUIRE BONANZA CREEK ENERGY

* FIR TREE PARTNERS - ISSUED OPEN LETTER TO BOARD OF SANDRIDGE ENERGY REITERATING “STRONG OPPOSITION” TO PROPOSED ACQUISITION OF BONANZA CREEK ENERGY

* FIR TREE PARTNERS IN OPEN LETTER TO SANDRIDGE BOARD - VOICING SUPPORT FOR POSITION OF ICAHN CAPITAL LP LAID OUT IN ITS PROXY STATEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.