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#Regulatory News
February 5, 2018 / 2:16 PM / a day ago

BRIEF-Fir Tree Reports 8.97 Pct Stake In Resolute Energy Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Resolute Energy Corp:

* FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP REPORTS 8.97 PERCENT STAKE IN RESOLUTE ENERGY CORP AS OF FEBRUARY 2, 2018 - SEC FILING‍​

* FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP ACQUIRED RESOLUTE ENERGY‘S COMMON STOCK BECAUSE IT BELIEVED WHEN PURCHASED, REPRESENTED “ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY”

* FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP - FILING SCHEDULE 13D IN SUPPORT OF MONARCH ALTERNATIVE CAPITAL'S PROPOSALS TO RESOLUTE ENERGY IN THEIR JAN 26 13D FILING Source text: (bit.ly/2BVQXau) Further company coverage:

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