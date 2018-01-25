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January 25, 2018 / 9:39 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-First Hawaiian Q4 Core Earnings Per Share $0.42

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 25 (Reuters) - First Hawaiian Inc:

* FIRST HAWAIIAN, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND INCREASES DIVIDEND BY 9.1%

* Q4 CORE EARNINGS PER SHARE $0.42

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.08

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.41 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍NET INTEREST INCOME FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 WAS $134.9 MILLION, AN INCREASE OF $3.6 MILLION VERSUS QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2016​

* FIRST HAWAIIAN- CORE NET INCOME FOR Q4 EXCLUDES IMPACT OF A ONE-TIME CHARGE TO PROVISION FOR INCOME TAXES OF $47.6 MILLION FROM TAX REFORM​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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