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January 19, 2018 / 11:43 AM / a day ago

BRIEF-First Horizon National Corp Qtrly ‍Loss Per Share $0.20​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 19 (Reuters) - First Horizon National Corp:

* QTRLY ‍LOSS PER SHARE $0.20​

* QTRLY TOTAL REVENUE $‍375.3 MILLION VERSUS $319.6 MILLION LAST YEAR

* - QTRLY NET INTEREST INCOME $242.1 MILLION VERSUS $195.6 MILLION

* - QTRLY NET CHARGE-OFFS $8.3 MILLION VERSUS NEGATIVE $511,000

* Q4 REVENUE VIEW $362.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - COMMON EQUITY TIER 1 RATIO AT QUARTER-END 8.68 PERCENT VERSUS 10.04 PERCENT AT Q-3 END

* FIRST HORIZON NATIONAL - ‍ FY 2017 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.11

* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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