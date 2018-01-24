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#Regulatory News
January 24, 2018 / 1:42 PM / Updated a day ago

BRIEF-First Majestic Launches Offering Of Convertible Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - First Majestic Silver Corp:

* FIRST MAJESTIC LAUNCHES OFFERING OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES

* FIRST MAJESTIC SILVER CORP - ‍OFFERING US$150 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF UNSECURED CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2023​

* FIRST MAJESTIC SILVER - ‍INTENDS TO USE NET PROCEEDS OF OFFERING TO FUND CERTAIN COSTS AND EXPENSES ASSOCIATED WITH ACQUISITION OF PRIMERO MINING CORP​

* FIRST MAJESTIC SILVER - EXPECTS TO GRANT INITIAL PURCHASERS OF NOTES AN OPTION TO PURCHASE UP TO AN ADDITIONAL US$22.5 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT Source text for Eikon: Further company coverage:

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