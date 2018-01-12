FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-First Majestic Silver Announces Friendly Acquisition Of Primero Mining
Sections
Featured
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
WORLD
U.S. ultimatum on nuclear deal, new sanctions draw Iran threat
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
SPORTS
India ruin South Africa's progress with run outs as Amla falls
India this week
EDITOR'S PICKS
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 12, 2018 / 11:22 AM / a day ago

BRIEF-First Majestic Silver Announces Friendly Acquisition Of Primero Mining

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 12 (Reuters) - First Majestic Silver Corp:

* FIRST MAJESTIC SILVER ANNOUNCES FRIENDLY ACQUISITION OF PRIMERO MINING AND RESTRUCTURED STREAM WITH WHEATON PRECIOUS METALS

* FIRST MAJESTIC SILVER ANNOUNCES FRIENDLY ACQUISITION OF PRIMERO MINING AND RESTRUCTURED STREAM WITH WHEATON PRECIOUS METALS

* FIRST MAJESTIC SILVER CORP - ‍TOTAL TRANSACTION VALUE IS ESTIMATED AT APPROXIMATELY $320 MILLION​

* FIRST MAJESTIC SILVER - ‍ UNDER TERMS, ALL OF PRIMERO‘S SHARES TO BE EXCHANGED ON BASIS OF 0.03325 OF A CO‘S COMMON SHARE FOR EACH PRIMERO COMMON SHARE​

* FIRST MAJESTIC SILVER - ACCRETIVE ON ALL KEY METRICS INCLUDING NAV, CASH FLOW, PRODUCTION, AND RESOURCES TO FIRST MAJESTIC SHAREHOLDERS

* FIRST MAJESTIC SILVER CORP - PRIMERO AGREED TO PAY A TERMINATION FEE TO FIRST MAJESTIC OF $10 MILLION UPON OCCURRENCE OF CERTAIN EVENTS

* FIRST MAJESTIC SILVER-FOLLOWING CLOSING OF ARRANGEMENT,SILVER STREAMING INTEREST AT PRIMERO‘S SAN DIMAS SILVER-GOLD MINE HELD BY WPM TO BE TERMINATED​

* FIRST MAJESTIC SILVER-FOLLOWING CLOSING, CO AND WPM WILL ENTER INTO A NEW STREAM ARRANGEMENT BASED ON 25% OF GOLD EQUIVALENT PRODUCTION AT SAN DIMAS

* FIRST MAJESTIC SILVER CORP - AS PART OF TRANSACTION, WPM TO RECEIVE 20.9 MILLION COMMON SHARES OF FIRST MAJESTIC HAVING AGGREGATE VALUE OF $151 MILLION

* FIRST MAJESTIC SILVER CORP - ‍ARRANGEMENT AGREEMENT HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY BOARD OF DIRECTORS OF EACH OF FIRST MAJESTIC AND PRIMERO​

* FIRST MAJESTIC SILVER-EXECUTIVE OFFICERS, DIRECTORS OF PRIMERO ENTERED LOCKUP AGREEMENTS, AGREED TO VOTE THEIR SECURITIES IN FAVOUR OF ARRANGEMENT​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.