March 8 (Reuters) - First Pacific Co Ltd:

* PLDT’S FY NET INCOME ATTRIBUTABLE 13.37 BILLION PESOS VERSUS 20.01 BILLION PESOS‍​

* PLDT’S FY TOTAL REVENUES 159.93 BILLION PESOS VERSUS 165.26 BILLION PESOS

* FOR 2018, PLDT GROUP’S CAPEX IS EXPECTED TO REACH 58.0 BILLION PESOS Source text for Eikon: Further company coverage: