FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-First Quantum Minerals Expands Capacity To Cobre Panama Project

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - First Quantum Minerals Ltd:

* FIRST QUANTUM MINERALS ANNOUNCES CAPACITY EXPANSION TO THE COBRE PANAMA PROJECT, UPDATED CAPITAL ESTIMATE AND RAMP-UP EXPECTATIONS

* FIRST QUANTUM MINERALS LTD - BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED EXPANSION OF COBRE PANAMA‘S THROUGHPUT CAPACITY, BY 15%, TO 85 MILLION TONNES PER ANNUM

* FIRST QUANTUM MINERALS - COBRE PANAMA‘S TOTAL DEVELOPMENT CAPITAL IS NOW SEEN AT $6.3 BILLION WITH CAPITAL INTENSITY OF $18,000/TONNE OF YRLY COPPER PRODUCED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.