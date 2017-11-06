BRIEF-Firstrand Ltd announces recommended cash offer for Aldermore Group Plc

Nov 6 (Reuters) - FIRSTRAND LTD:
* FIRSTRAND, ALDERMORE REACHED AGREEMENT ON RECOMMENDED CASH OFFER TO BE MADE BY FIRSTRAND OFFEROR FOR ALDERMORE
* OFFER VALUES ENTIRE ISSUED AND TO BE ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL OF ALDERMORE AT APPROXIMATELY £1.1 BILLION
* CONSIDERATION PAYABLE UNDER OFFER WILL BE FUNDED FROM FIRSTRAND GROUP‘S EXISTING CASH RESOURCES
* ALDERMORE DIRECTORS CONSIDER TERMS OF OFFER TO BE FAIR AND REASONABLE
* UNDER TERMS OF OFFER, ALDERMORE SHAREHOLDERS SHALL BE ENTITLED TO RECEIVE FOR EACH ORDINARY SHARE 313 PENCE IN CASH Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)